РЭО назвал 25 лучших отечественных цифровых решений в сфере ТКО

РЭО отобрал лучшие российские цифровые решения для автоматизации деятельности региональных операторов, учета твердых коммунальных отходов (ТКО), экомониторинга и аналитики данных с использованием алгоритмов искусственного интеллекта по итогам 2024 года и включил их в реестр «Цифровой РЭО».

«С начала 2024 года был запущен информационный реестр отечественных ИТ-решений в области экологии и обращения с твердыми коммунальными отходами — „Цифровой РЭО“. За год существования ресурса были отобраны 25 самых тиражируемых и доказавших свою эффективность цифровых продуктов. Все они направлены на цифровизацию отрасли и оптимизацию процессов, которые раньше выполнялись вручную. Ознакомиться с цифровыми продуктами можно на нашем портале», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Это проекты в области автоматизации деятельности региональных операторов, учета твердых коммунальных отходов, управления жизненным циклом строительных отходов, аналитики данных с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, системы автоматического анализа и сортировки отходов. Среди них:

Программно-аппаратный комплекс «Стройотходы» автоматизирует контроль за обращением строительных отходов, снижая число незаконных свалок, повышая прозрачность перевозок и переработки, а также интегрируя данные с ГЛОНАСС, весовым оборудованием и дорожными камерами. Система предиктивного мониторинга эмиссий (AXIOMA): Инструмент для прогнозирования и мониторинга выбросов в окружающую среду. Neural Processing Server: Платформа для обработки данных с использованием нейронных сетей, применимая в экологическом мониторинге. «Автоматизация процессов регионального оператора» (АПРО): Система, предназначенная для автоматизации деятельности региональных операторов в сфере обращения с ТКО и экономики замкнутого цикла. ИИ для логистики раздельных отходов: Решение, использующее искусственный интеллект для оптимизации логистики раздельного сбора отходов. Green Biruch: Аналитическое издание, предоставляющее информацию о котировках на вторичные полимеры и сырьё. Платформа «Skyeer IT»: Инструмент для анализа, визуализации и каталогизации данных, полученных с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Программа для учета твердых коммунальных отходов: Софт, предназначенный для учёта и управления ТКО. Экосистема SmartRO — цифровая платформа для управления отходами: маршрутизация, инвентаризация контейнеров, контроль заполненности, документооборот и анализ инфраструктуры. Агрегатор пунктов приема «Сдавалыч» — сервис для удобного поиска пунктов приема вторсырья, стимулирующий раздельный сбор мусора. ИАС ЭМ — система экологического менеджмента для крупных холдингов, автоматизирующая учет отходов, контроль лимитов и экологическую отчетность. АИС управления отходами — инструмент для анализа территориальной схемы обращения с отходами, оценки потенциала региона и планирования инфраструктуры. Анализ отходов ИИ — система контроля эффективности сортировки мусора, позволяющая модернизировать комплексы и формировать отчетность. ЭкоПлатформа — комплексная система учета отходов, экологического документооборота и отчетности для предприятий. АИС «Отходы» — цифровая платформа для управления услугами в сфере обращения с отходами, включая подачу заявок, оплату и контроль качества услуг. Binology Smart City Management — решения для оптимизации вывоза мусора, внедрения раздельного сбора и повышения доходности работы с отходами. ПО WINGSBEE — программа для оптических сепараторов, сортирующая отходы по внешним и спектральным характеристикам, анализирующая состав фракций. Цифровой сервис для экомониторинга — автоматизация контроля загрязнений, расчетов и анализа данных для экологических служб. Сканер отходов — мобильное устройство для учета вторсырья, морфологического анализа отходов и оценки потерь перерабатываемого материала. Оптический сортировщик «Невлабс» — доступное и энергоэффективное оборудование для автоматической сортировки отходов с ИИ. Система контроля мусоровозов — сбор данных о загрузке машин, анализ маршрутов и выявление отклонений от нормативов. Контроль вывоза ТКО из баков — мониторинг наполненности мусорных контейнеров, учет вывоза и предотвращение возгораний. Контроль вывоза ТКО мусоровозами — система соблюдения норм вывоза мусора, оптимизации маршрутов и контроля раздельного сбора. Удаленный экомониторинг — станции для контроля качества воздуха на полигонах и заводах, оперативно выявляющие загрязнения. Автоматизированный пункт приема вторсырья (EcoPoint) — система для увеличения сбора вторсырья у населения, интегрируемая в жилую инфраструктуру.

«Цифровой РЭО» это не только информационное пространство для бизнеса, научного сообщества, но и полноценный маркетплейс для технологических продуктов, связанных с ТКО. Здесь собраны передовые российские разработки и комплексные решения в сфере обращения с отходами. Доступные к приобретению и внедрению.

В свободном доступе на портале размещена информация о цифровых продуктах по различным направлениям обращения с ТКО и бережного обращения к окружающей среде, экомониторинга, экономики замкнутого цикла, беспилотных авиационных систем в отходах, нейронных сетей. Это первый подобный ресурс и специалисты РЭО на постоянной основе занимаются пополнением портала новыми решениями», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Подать заявку на включение в реестр ИТ-решений можно через портал «Цифровой РЭО».