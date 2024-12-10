РЭО назвал 20 лучших регионов в сфере обращения с отходами в 2024 году

Москва, Московская, Нижегородская и Тульская области вновь заняли первые три места в топ-20 субъектов РФ в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Российский экологический оператор сформировал рейтинг в рамках номинации «Регионы России» Зеленой Премии — 2024.

«В 2024 году первые места заняли прошлогодние лидеры, с той разницей, что в этом году на втором месте — Нижегородская область, а на третьем — Тульская. Москва и Подмосковье сохранили первое. Отдельно хочу отметить несколько регионов, которые совершили наибольший скачок в рейтинге 2024 года, улучшив свои показатели по сравнению с прошлогодними. Республика Дагестан поднялась за год сразу на 29 строчек. В этом регионе активно строим объекты ТКО: запуск современного объекта размещения в у нас в планах на этот год, а еще три сортировки и два объекта размещения запланированы на следующий год. Сразу на 20 строчек поднялась Архангельская область. Регион активно продвигает экологическую повестку. Кроме того, к строительству в Архангельской области запланировали три объекта. Их общая мощность оценивается в 400 тысяч тонн обработки в год. Липецкая и Ленинградская области поднялись на 13 и 12 пунктов соответственно. В этом году в Ленинградской области ввели КПО «Кингисепп», важнейший для региона объект. Высокотехнологичное предприятие примет на обработку весь поток твердых коммунальных отходов из восьми районов субъекта. А в Липецкой области строим предприятие по переработке твердых коммунальных отходов, где будут автоматически и вручную сортировать отходы, разделяя их на 15 фракций. В целом, все регионы из топ-20 проделали большую работу по созданию благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО в России», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Рейтинг включает в себя как статистические показатели, так и результаты социологического опроса граждан. Такой подход позволяет проанализировать цифровые данные, а также оценить уровень социального настроения и восприятия изменений в сфере обращения с ТКО.

Руководителям и практикам в органах государственной власти, бизнесе, общественных организациях рейтинг позволяет оценить, насколько эффективно проводятся мероприятия, направленные на развитие системы обращения с ТКО.

Для статистики РЭО использует свои данные, электронную модель федеральной схемы обращения с ТКО, территориальные схемы, сведения федеральных и региональных органов власти, данные цифровой системы «РЭО Радар» и анкету участника «Зеленого рейтинга» (с верификацией).

Социологические данные РЭО собирает в ходе телефонного опроса (CATI) по специально разработанной выборке. Для рейтинга-2024 опрос проводился в июне-июле этого года среди жителей всех субъектов РФ в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность выборки — не более 3,4%. В опросе участвовало население из всех 89 субъектов РФ. Опрос характеризует качество и доступность инфраструктуры и услуг по обращению с ТКО, а также информированность и отношение граждан к реформе и происходящим изменениям.

В 2024 году регионы оценивались по следующим критериям: своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с ТКО; охват населения раздельным сбором отходов (РСО); динамика показателей обработки и утилизации ТКО; дефицит мощностей по размещению отходов; соответствие территориальной схемы субъекта РФ Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130; бесперебойность оказания услуги по обращению с ТКО; образовательно-просветительская и разъяснительная работа с населением, проведение экологических акций и мероприятий регионального масштаба, работа с волонтерскими движениями; уровень социальной удовлетворенности обращением с ТКО в регионе.

Топ-20 регионов в сфере обращения с ТКО по версии РЭО, сумма баллов по всем критериям:

1. Москва (94,04) и Московская область (83,03)

2. Нижегородская область (75,71)

3. Тульская область (69,92)

4. Липецкая область (67,74)

5. Ставропольский край (63,47)

6. Ленинградская область (63,33)

7. Санкт-Петербург (62,82)

8. Республика Башкортостан (62,38)

9. Чувашская Республика (62,37)

10. Архангельская область (61,95)

11. Псковская область (61,74)

12. Республика Крым (60,87)

13. Тюменская область (59,78)

14. Курская область (59,52)

15. Тамбовская область (58,47)

16. Кемеровская область (57,39)

17. Челябинская область (57,15)

18. Чеченская Республика (57,05)

19. Республика Мордовия (56,48)

20. Республика Дагестан (56,42).

Рейтинг публикуется по итогам 11 месяцев 2024 года. Лидеры будут отмечены Зеленой Премией. Полный Зелёный рейтинг — по ссылке.