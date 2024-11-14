РЭО назвал 16 регионов с наибольшим дефицитом мусоровозов
Донецкая Народная Республика (22,7%), Еврейская АО (46,8%), Запорожская (16,9%), Иркутская (19,1%), Тверская (23,9%), Рязанская (16,2%) и Херсонская (16,0%) области, Камчатский край (27,5%), Карачаево-Черкесская Республика (25,5%), Луганская Народная Республика (35,3%), Приморский край (25,8%), Республики Алтай (36,8%), Дагестан (47,1%), Ингушетия (60,4%), Мордовия (17,3%), Тыва (78,0%) испытывают наибольший дефицит мусоровозов.
Об этом сообщил Российский экологический оператор на заседании Межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами.
«РЭО регулярно проводит мониторинг потребности регионов в спецтехнике для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). По данным на 11 ноября, 16 субъектам РФ не хватает от 16% до 78% мусоровозов от общего количества необходимой техники. РЭО уже разрабатывает меры, которые помогут устранить дефицит, мы готовим для региональных операторов по обращению с ТКО программу по льготному лизингу по приобретению спецтехники», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Программа предполагает возмещение части процентной ставки на приобретение в лизинг специальной техники, используемой для сбора и транспортирования ТКО. Проект РЭО готовит совместно с АО «Росагролизинг».
«Данная мера поддержки позволит снизить дефицит мусоровозов в регионах, модернизировать имеющийся парк специализированной техники и повысить эффективность оказания услуг региональными операторами по предоставлению потребителям коммунальной услуги обращения с ТКО», — добавил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.
Межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления была создана в августе 2024 года по приказу министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова. В группу вошли представители РЭО, Совета Федерации, Государственной Думы, надзорных и федеральных органов власти, уполномоченные сотрудники от каждого субъекта.