РЭО назвал 16 регионов с наибольшим дефицитом мусоровозов

Об этом сообщил Российский экологический оператор на заседании Межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами.

«РЭО регулярно проводит мониторинг потребности регионов в спецтехнике для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). По данным на 11 ноября, 16 субъектам РФ не хватает от 16% до 78% мусоровозов от общего количества необходимой техники. РЭО уже разрабатывает меры, которые помогут устранить дефицит, мы готовим для региональных операторов по обращению с ТКО программу по льготному лизингу по приобретению спецтехники», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Программа предполагает возмещение части процентной ставки на приобретение в лизинг специальной техники, используемой для сбора и транспортирования ТКО. Проект РЭО готовит совместно с АО «Росагролизинг».

«Данная мера поддержки позволит снизить дефицит мусоровозов в регионах, модернизировать имеющийся парк специализированной техники и повысить эффективность оказания услуг региональными операторами по предоставлению потребителям коммунальной услуги обращения с ТКО», — добавил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления была создана в августе 2024 года по приказу министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова. В группу вошли представители РЭО, Совета Федерации, Государственной Думы, надзорных и федеральных органов власти, уполномоченные сотрудники от каждого субъекта.