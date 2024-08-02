РЭО: навалы на контейнерных площадках связаны с нехваткой водителей и мусоровозов

Российский экологический оператор назвал одной из причин появления навалов на контейнерных площадках нехватку водителей и мусоровозов. Из всех сообщений россиян о проблемах с отходами 85% приходится на навалы у контейнерных площадок.

«Большая часть сообщений, а это 85%, в сервисе РЭО Радар в этом году касается именно несвоевременного вывоза отходов и навалов на контейнерных площадках. Следует учитывать, что, по закону, за содержание контейнерных площадок отвечают балансодержатели (органы местного самоуправления, управляющие организации, юридические лица). Однако на практике эту работу периодически выполняют сотрудники регоператоров. При этом они сталкиваются с нехваткой водителей и периодическим выходом из строя спецтехники. Регоператоры среди причин нехватки техники называют ее дороговизну и сложности с ремонтом, в том числе и импортных мусоровозов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В работе регоператоров задействованно около 22 тысяч единиц техники. Потребность в мусоровозах в 2024 году составляет 3275 единиц.

РЭО провел опрос среди регоператоров и выявил у более 60% из них дефицит водителей мусоровозов.

«Причины навалов можно связать в том числе и с недостаточно развитой инфраструктурой по обращению с твердыми коммунальными отходами, а именно с недостаточным количеством мест накопления и дефицитом средств на ликвидацию несанкционированных свалок у местных органов власти», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

По данным РЭО Радар, за период с 1 января по 31 июля 2024 года в систему написали 12 389 сообщений. Из них 10 607 — жалобы на несвоевременный вывоз и навалы на контейнерных площадках, 692 — на стихийные свалки в жилых и нежилых зонах, 180 — на противозаконную утилизацию и возгорания на полигонах, 88 — на нехватку контейнеров на контейнерных площадках.