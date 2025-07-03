РЭО научит искусственный интеллект контролировать состояние контейнерных площадок

Российский экологический оператор (РЭО) объявил о расширении инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ) в отрасли обращения с отходами. В том числе новые алгоритмы смогут определять, соответствует ли количество контейнеров санитарным правилам и нормам (СанПиН). Обновленный функционал позволит повысить точность оценки уровня обслуживания, а также проводить мониторинг эффективности регоператоров.

«Новые алгоритмы позволят оперативно выявлять проблемы, связанные с качеством содержания контейнерных площадок и количеством контейнеров. Так мы сможем улучшить предоставление услуги по вывозу ТКО», — отметила генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова.

Среди новых алгоритмов также фиксация приезда мусоровоза на контейнерную площадку, распознавание на контейнерной площадке отходов, не относящихся к твердым коммунальным, и обнаружение препятствий для вывоза — например, из-за автомобиля или сугроба снега. Также новые алгоритмы смогут выявлять нарушения графика вывоза отходов.

«Таким образом, новые технологии улучшат координацию действий органов власти и регионального бизнеса, повысят качество жизни населения и снизят негативное воздействие на окружающую среду. Расширив возможности мониторинга, мы получим мощный инструмент для выявления проблемных зон и оперативного реагирования. Например — для построения планов по оснащению площадок контейнерами», — подчеркнул заместитель генерального директора ППК РЭО по цифровизации Алексей Буров.

В будущем для большей оперативности возможна интеграция новых алгоритмов с «РЭО Радаром» и другими общедоступными сервисами по сбору обращений граждан, включая Яндекс.Карты и 2ГИС.