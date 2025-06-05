РЭО научил искусственный интеллект распознавать 10 видов нарушений на полигонах

Искусственный интеллект (ИИ) начал распознавать 10 видов нарушений на полигонах. Для этого Российский экологический оператор внедрил ИИ в федеральную цифровую систему учета ТКО (ФГИС УТКО). Об обновлениях в цифровизации отрасли специалисты РЭО рассказали на полях ЦИПР-2025. Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев подчеркнул важность применения технологий для развития отрасли ТКО.

«Мы создали нейросетевые алгоритмы, которые позволяют автоматически определять 10 типов нарушений законодательства на полигонах. Например, можно зафиксировать массовое скопление птиц и даже посчитать их количество. Напомним, что владельцы полигонов вблизи аэродромов должны соблюдать требования по защите от птиц для безопасности полетов. Процесс выглядит так: дроны РЭО производят фото- и видеосъемку при облете полигонов, далее эти материалы загружаются в информационную систему. Затем нейросеть анализирует весь массив данных», — подчеркнул Денис Буцаев.

Алгоритм распознавания большого количества птиц основан на методе детектирования: нейросеть выделяет контуры птиц и подсчитывает их количество на каждом кадре.

«Мы добавили возможность дообучения искусственного интеллекта, благодаря чему алгоритм станет точнее определять птиц и сможет распознавать их по индивидуальным признакам», — пояснил заместитель генерального директора ППК РЭО по цифровизации Алексей Буров.

Дообучение нейросети продолжается, в дальнейшем возможности ее использования будут расширяться.