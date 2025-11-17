РЭО направит мусоровозы и оборудование для обработки отходов в Белгородскую, Брянскую и Курскую области

Российский экологический оператор поставит специализированную технику и оборудование в Белгородскую, Брянскую и Курскую области, чтобы поддержать восстановление системы обращения с отходами и стабилизировать ситуацию на наиболее пострадавших территориях.

Специалисты РЭО подготовили проект постановления Правительства РФ о предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса в компанию. Постановление № 1818 подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 15 ноября.

«В текущих условиях важно оперативно восстановить инфраструктуру для накопления, транспортирования и обработки отходов. РЭО готов оказать всестороннюю поддержку регионам, обеспечив их техникой и оборудованием там, где требуется быстрое развертывание и бесперебойная работа системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)», — подчеркнули в пресс-службе Российского экологического оператора.

В Курской области повреждения зданий и объектов инфраструктуры создадут свыше 15 млн кубометров отходов, которые необходимо обработать. Ущерб затронул и действующие системы накопления и транспортирования отходов.

Дополнительную нагрузку на инфраструктуру оказала эвакуация жителей из приграничных муниципальных образований Курской области: численность населения в принимающих районах выросла с 650 до 800 тысяч человек, что привело к перераспределению потоков отходов между зонами деятельности региональных операторов.

Проект постановления предусматривает, что РЭО безвозмездно передаст регионам:

— специализированные мусоровозы, технику, контейнеры и бункеры для обращения с отходами, включая ТКО;

— оборудование и мобильные установки для обработки отходов производства и потребления.

Эти меры помогут в кратчайшие сроки восстановить устойчивую работу системы обращения с отходами и обеспечить бесперебойный вывоз и обработку ТКО в условиях повышенной нагрузки.