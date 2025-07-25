РЭО напомнил о наборе на совместные программы магистратуры НИТУ МИСИС и РЭО до 3 сентября

Российский экологический оператор напоминает о приеме заявок на магистерские программы в Национальном исследовательском технологическом университете МИСИС (НИТУ МИСИС). Подать документы можно до 9 августа — на бюджетной основе, и до 3 сентября — на платное обучение.

«РЭО поддерживает подготовку специалистов, способных развивать экономику замкнутого цикла. Совместно с ведущими вузами мы формируем образовательные программы, которые соответствуют вызовам времени и отраслевым потребностям. Выпускники этих программ станут драйверами устойчивых изменений в сфере обращения с отходами», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

Совместно с РЭО вуз запустил магистерские программы «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» и «Управление природоохранными инновациями». Они ориентированы на подготовку междисциплинарных специалистов, востребованных в сфере экологии, устойчивого развития и современной промышленности. Обучение проходит на базе МИСИС в партнерстве с РЭО и включает практические кейсы, актуальные для отрасли, а также возможность стажировок в профильных организациях.

РЭО основал Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Работа консорциума направлена на подготовку узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержку педагогического и научного сообщества, внедрение новых технологий.