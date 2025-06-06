РЭО начал использовать ИИ для обнаружения переполненных контейнерных площадок

Российский экологический оператор внедрил в информационную систему учета отходов (ФГИС УТКО) искусственный интеллект. Он анализирует состояние контейнерных площадок и может выявлять, когда они переполнены.

«ФГИС УТКО — ключевой инструмент отрасли обращения с ТКО. Здесь зарегистрировано свыше 1,1 млн контейнерных площадок. По поручению вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Патрушева система получила искусственный интеллект для проверки чистоты мест сбора мусора. Впервые на федеральном уровне создан инструмент объективного и оперативного анализа периодичности и качества вывоза ТКО», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

«Новые технологии позволяют контролировать качество вывоза мусора и быстро принимать правильные управленческие решения на основе реальных данных», — добавила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Искусственный интеллект выявляет, когда контейнеры не полностью очищены мусоровозами, когда мусор разбросан около площадки. Также он помогает определить, нет ли на площадке неправильных отходов (например, шин, техники, веток) и не закрыт ли проезд к площадке машиной.

«Нейросеть обрабатывает фотографии, сделанные водителями мусоровозов до и после опустошения контейнеров, и выявляет нарушения на контейнерных площадках. Такой стриминг камер видеонаблюдения позволяет своевременно реагировать на нарушения», — добавил заместитель генерального директора ППК РЭО по цифровизации Алексей Буров.