РЭО: набор на заключительную осеннюю программу ДПО в Плехановском университете заканчивается 6 ноября

Набор на заключительную осеннюю программу дополнительного профессионального образования «Проектирование и эксплуатация комплексов по переработке отходов. Экотехнопарки, экопромышленные парки, промышленные симбиозы» в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова заканчивается 6 ноября. Программу разработал Российский экологический оператор.

«Меньше чем через неделю мы заканчиваем набор на заключительную программу ДПО осеннего цикла обучения в РЭУ им. Г. В. Плеханова, в котором открыта базовая кафедра РЭО. Программа ориентирована на обучение и развитие профессиональных компетенций в области экономики замкнутого цикла, включая создание экотехнопарков. Мы убеждены, что эта инициатива позволит сформировать новый кадровый резерв, который будет востребован в сфере управления отходами и реализации принципов циркулярной экономики», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Обучение по программе начнется 6 ноября 2024 года. Но подать заявку на обучение можно включительно до 6 ноября.

Формат обучения — дистанционный. Стоимость программы за весь период обучения составляет 32 000 рублей. Длительность программы — 72 академических часа.

По всем интересующим вопросам можно обратиться к ответственным сотрудникам Плехановского университета:

— Филиппов Александр Вадимович ведущий специалист бизнес-школы маркетинга и предпринимательства: Filippov.AV@rea.ru, +7(495) 800-12-00 (доб. 1518).

— Иванов Андрей Анатольевич, директор бизнес-школы маркетинга и предпринимательства: Ivanov.AA@rea.ru, +7(495) 800-12-00 (доб. 2586).