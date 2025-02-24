РЭО: набор на новый поток программы по ЭЗЦ стартовал в Плехановском университете

Набор на программу дополнительного профессионального образования «Проектирование и эксплуатация комплексов по переработке отходов.

Экотехнопарки, экопромышленные парки, промышленные симбиозы» стартовал в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова. Программа разработана совместно с Российским экологическим оператором.

«Для построения экономики замкнутого цикла необходимо сформировать кадровый резерв в нашей стране. РЭО совместно с вузами из Консорциума по ЭЗЦ продолжает развивать образовательные программы. Одна из них стартует через месяц в Плехановском университете. Слушатели научатся проектировать комплексы по переработке отходов, создавать экотехнопарки, экопромышленные парки и промышленные симбиозы», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Старт обучения по программе планируется 24 марта 2025 года. Формат обучения — дистанционный. Стоимость программы за весь период обучения составляет 40 000 рублей. Длительность программы — 72 академических часа.

Подать заявку на обучение можно по ссылке.