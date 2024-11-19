РЭО: на «Сибстекле» впервые приступили к переработке стеклобоя с Сахалина

Первая партия стеклобоя из Сахалинской области поступила на завод ООО «Сибирское стекло» в Новосибирской области. Компания «Сибстекло», которая является крупнейшим утилизатором стекольных отходов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, приняла три вагона вторсырья весом 150 тонн.

«Ежегодно в России образуется порядка 5 миллионов тонн отходов стекла, но в переработку поступает менее пятой части. Это связано с недостатком мусороперерабатывающих заводов и системы раздельного сбора стеклоотходов. Поэтому такие компании, как „Сибстекло“, придерживающиеся принципов экономики замкнутого цикла, играют большую роль в уменьшении вреда на окружающую среду за счет использования вторичных материалов», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Производство стеклотары без использования стекольного боя технологически сложнее. Одна тонна стеклобоя заменяет 1,2 тонны полезных ископаемых, замедляя истощение этих ресурсов. Введение до 10% вторичного сырья в состав компонентов для стекловарения позволяет снизить энергопотребление на 3%. А срок службы стекловаренных печей увеличивается с 7−10 до 12−15 лет.

Как отметил генеральный директор «Сибстекла» и председатель комитета по развитию производства и потребления стеклянной тары Ассоциации «СтеклоСоюз» Антон Мор, ежегодно на Дальний Восток поступает около 75 тысяч тонн стеклотары, произведенной на заводе, как для производителей напитков, так и в качестве упаковки. Однако значительная удаленность при транспортировке стеклоотходов сдерживают их вовлечение в оборот, что влияет на стоимость вторичных ресурсов.

Предприятие «Сибстекло» использует стеклобой из Сибири, Центральной России и Дальнего Востока, включая Амурскую область, Хабаровский и Приморский края. Сбором стеклоотходов для завода занимается ООО «Чистая страна» (актив РАТМ Холдинга). Эта компания заключила договор с региональным оператором на Сахалине АО «Управление по обращению с отходами».

По словам исполнительного директора компании-регоператора Владимира Ткачука, во всех районах Сахалина действует система раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Жители выбрасывают пластик, металл, стеклянные бутылки и банки в синие контейнеры, а затем содержимое направляется на сортировку. Каждый день отбирается приблизительно тонна стекла.

Директор «Чистой страны» Александр Мартынов сообщил, что сортировка ТКО, которая начинается с многоквартирных домов, улучшает качество стеклобоя по сравнению с полигонным. Уже ведутся обсуждения оптимальных способов транспортировки стеклоотходов с Сахалина, включая возможность использования порожних вагонов, возвращающихся из Дальнего Востока в Сибирь.

«Сибстекло» — партнер национальных проектов России, актив РАТМ Холдинга.