РЭО: мусорящим в майские праздники грозит штраф до 3 тысяч рублей

Российский экологический оператор в преддверии майских праздников напомнил россиянам о штрафах до трех тысяч рублей за выброс отходов в неположенном месте.

«На майских праздниках особенно важно соблюдать простые, но эффективные правила экологичного поведения, чтобы сохранить чистоту в лесах, парках и на дачах. В первую очередь — убирайте за собой отходы, не оставляйте их на земле: соберите все в пакеты и выбросите в ближайшие контейнеры. Если поблизости нет мусорных баков — заберите отходы с собой в город. Напоминаем, что за несанкционированный выброс отходов гражданам грозит штраф до трех тысяч рублей. Каждый собранный пакет — это вклад в сохранение природы. Экологичное поведение начинается с уважения к окружающей среде», — подчеркнули в пресс-службе ППК РЭО.

В РЭО напоминают, за несанкционированный сброс отходов предусмотрены штрафы. В соответствии со статьей 8.2 КоАП РФ, за выброс отходов в неположенном месте граждане могут заплатить от двух до трех тысяч рублей, должностные лица — от 10 до 30 тысяч, индивидуальные предприниматели — от 30 до 50 тысяч, а юридические лица — от 100 до 250 тысяч рублей. Также возможно приостановление деятельности до 90 суток.

На пикниках лучше отказаться от одноразовой посуды, пакетов и бутылок. Вместо них используйте многоразовые альтернативы: термокружки, контейнеры, столовые приборы, тканевые сумки, бутылки для воды, складные миски и мешочки.

Для приготовления шашлыков выбирайте специально оборудованные места. Не разводите костры в запрещенных зонах и не сжигайте отходы — это опасно и запрещено законом. Согласно статье 20.4 КоАП РФ, за сжигание отходов или травы с нарушением противопожарных требований может грозить штраф до 15 тысяч рублей.

Если вы заметили несанкционированную свалку, сообщите о ней через сервис «РЭО Радар». А чтобы самому присоединиться к уборке — посмотрите ближайшие экологические акции на карте сервиса «Уберу», там же можно найти пункты приема вторсырья и экобоксы.