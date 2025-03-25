РЭО: Московская область проведет экоигры вместе с «Уберу»

Российский экологический оператор и Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области запускают экологические игры на базе сервиса «Уберу» . Участникам предстоит выполнять задания, направленные на формирование экопривычек. Победители получат памятные призы.

«Экопросвещение помогает людям обретать новые полезные привычки и в целом менять образ жизни. Важно, чтобы и дети, и взрослые понимали, зачем нужен раздельный сбор отходов, как работает экономика замкнутого цикла, какой вклад в защиту окружающей среды может внести каждый из них. Экологические игры на базе сервиса „Уберу“, которые РЭО устраивает совместно с Минчистоты Московской области, позволят сделать этот процесс интересным и наглядным», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Игры пройдут в пять этапов с 31 марта по 21 сентября 2025 года. В течение 25 недель участники должны будут выполнить 25 заданий. Например, найти ближайший пункт приема текстиля, батареек, фандоматы, отметить их на интерактивной карте, сдать вторичные ресурсы, найти несанкционированные свалки и многое другое.

«Мы впервые в регионе запускаем проект такого масштаба, в том числе, в цифровом формате. Ожидаем привлечение большого числа участников разных возрастов. Им предстоит еженедельно выполнять серию несложных заданий, за что будут начисляться баллы. Цель — вовлечь в экологическую повестку как можно больше жителей области, а также повысить объем собираемых для переработки вторичных ресурсов. Партнерами проекта выступают более 20 компаний, среди них крупнейшие рестораторы, ритейлеры и заводы-переработчики», — отметил заместитель председателя Правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.

За задания будут начисляться баллы. В конце каждого этапа будут определены три первых места по трем возрастным категориям (до 15 лет, до 50 лет, более 50 лет). Топ-25 участников ждут памятные призы.

Чтобы принять участие в экоиграх, необходимо скачать приложение «Уберу» ( App Store, Google Play, Rustore, AppGallery ), зарегистрироваться, затем проходить еженедельные задания и прикладывать отчетность к каждому из них.