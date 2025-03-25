РЭО: Московская область проведет экоигры вместе с «Уберу»
Российский экологический оператор и Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области запускают экологические игры на базе сервиса «Уберу». Участникам предстоит выполнять задания, направленные на формирование экопривычек. Победители получат памятные призы.
«Экопросвещение помогает людям обретать новые полезные привычки и в целом менять образ жизни. Важно, чтобы и дети, и взрослые понимали, зачем нужен раздельный сбор отходов, как работает экономика замкнутого цикла, какой вклад в защиту окружающей среды может внести каждый из них. Экологические игры на базе сервиса „Уберу“, которые РЭО устраивает совместно с Минчистоты Московской области, позволят сделать этот процесс интересным и наглядным», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Игры пройдут в пять этапов с 31 марта по 21 сентября 2025 года. В течение 25 недель участники должны будут выполнить 25 заданий. Например, найти ближайший пункт приема текстиля, батареек, фандоматы, отметить их на интерактивной карте, сдать вторичные ресурсы, найти несанкционированные свалки и многое другое.
«Мы впервые в регионе запускаем проект такого масштаба, в том числе, в цифровом формате. Ожидаем привлечение большого числа участников разных возрастов. Им предстоит еженедельно выполнять серию несложных заданий, за что будут начисляться баллы. Цель — вовлечь в экологическую повестку как можно больше жителей области, а также повысить объем собираемых для переработки вторичных ресурсов. Партнерами проекта выступают более 20 компаний, среди них крупнейшие рестораторы, ритейлеры и заводы-переработчики», — отметил заместитель председателя Правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
За задания будут начисляться баллы. В конце каждого этапа будут определены три первых места по трем возрастным категориям (до 15 лет, до 50 лет, более 50 лет). Топ-25 участников ждут памятные призы.
Чтобы принять участие в экоиграх, необходимо скачать приложение «Уберу» ( App Store, Google Play, Rustore, AppGallery ), зарегистрироваться, затем проходить еженедельные задания и прикладывать отчетность к каждому из них.