РЭО модернизировал федеральную систему учета отходов

Российский экологический оператор провел доработку Федеральной государственной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) в рамках плана по ее развитию. Новые модули позволят автоматически анализировать данные и выдавать готовые отчеты.

«Развитие системы направлено на удобство пользователей и комплексный подход к управлению процессами в отрасли обращения с ТКО. Новые компоненты системы позволят делать существенно более точные прогнозы, реализовывать прогрессивные проекты, анализировать данные в автоматическом режиме и выдавать готовые отчеты. Все это приведет к оптимизации и сокращению издержек региональных операторов и муниципалитетов. Для граждан РФ качество оказания услуги повысится», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В публичном доступе для неавторизованных пользователей ФГИС УТКО, а именно для каждого гражданина страны, стали доступны сведения с данными о площадках накопления ТКО, включая информацию о способе складирования крупногабаритных ТКО и сведения о количестве, типе и технических характеристиках контейнеров для ТКО, с возможностью фильтрации по видам отходов, принимаемых на контейнерных площадках.

ФГИС УТКО, в том числе публичная версия, доступна по ссылке.

В рамках утвержденного Минприроды РФ технического задания, первым этапом развития ФГИС УТКО в 2024 году специалисты РЭО дополнили систему такими модулями, как реестр транспортирующих организаций — теперь на основании внесенных региональными операторами договоров на транспортирование ТКО автоматически формируется реестр транспортных средств, осуществляющих деятельность по транспортированию ТКО; модуль взаимодействия пользователей ФГИС УТКО — поставщики данных смогут обмениваться между собой запросами, направленными на уточнение или внесение данных в систему.

Также осуществили доработку уже имеющихся модулей: стала доступна детальная аналитика по фактическому движению мусоровозов, сравнение ее с потоками территориальных схем, выявление отклонений от потоков.

«Развитие ФГИС УТКО в 2024 году осуществляется в том числе с учетом запросов пользователей системы. Основной упор делаем на создание аналитических инструментов, необходимых для работы и анализа имеющихся в ФГИС УТКО данных. До конца года к созданным инструментам также добавятся аналитические панели-дашборды, позволяющие оперативно принимать управленческие решения на любом уровне власти», — добавил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Руководства пользователей с новым функционалом доступны в личных кабинетах пользователей ФГИС УТКО.

ФГИС УТКО была введена в эксплуатацию 1 декабря 2023 года, по состоянию на 21 августа 2024 года к системе подключились все субъекты РФ. Общее число зарегистрированных пользователей достигло более 10 тысяч.