РЭО: менее 90% батареек попадают на переработку в России

Российский экологический оператор призвал россиян сдавать в переработку отслужившие свой срок батарейки. Найти пункты можно на карте сервиса «Уберу» от РЭО.

По данным РЭО, в Россию ввозится 24 000 тонны различных источников питания. Из них около 7,5% направляется на утилизацию. Таким образом около 1800 тонн батареек ежегодно сдается в переработку в России. Одна неправильно утилизированная батарейка загрязняет около 20 кубометров земли и 400 литров воды.

«Во всемирный день батарейки хотим призвать всех добавить в свою жизнь новую экопривычку — сдавать старые батарейки в переработку. Тем более они относятся ко II классу опасности и содержат вредные вещества: кадмий, ртуть, никель, цинк и другие. При этом 90% сырья, полученного после утилизации, можно вернуть обратно в оборот. Это отвечает принципам экономики замкнутого цикла, которую необходимо сформировать в России в том числе для защиты окружающей среды», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

РЭО создал Альбом технологий по утилизации отходов от использования товаров. В нем подробно рассказывается о процессе сортировки и переработки различных видов батареек и аккумуляторов.

На сортировке батарейки сначала разбирают по типам. Далее процесс становится автоматическим — при помощи рентгена элементы питания разделяют по типам в зависимости от внутреннего строения. Эта технология позволяет со 100% точностью отсортировать элементы по группам: марганцево-цинковые (солевые и щелочные); литиевые; литий-тионилхлоридные; литий-ионные; никель-кадмиевые; никель-металлгидридные и др.

Утилизация батареек, не содержащих литий, включает два этапа — механическое разделение и пирометаллургический процесс. На первом этапе батарейки измельчаются в дробилке, затем при помощи грохота и сепараторов разделяются на легкую фракцию (пластиковые пленки, резиновые изоляторы, мембраны, изоляционная бумага) и тяжелую (черный и цветной металл). На втором этапе — полученный порошок, содержащий цветные металлы, направляется на участок пирометаллургии. После возгонки металла в печи образуется оксид цинка в виде порошка. Оставшийся материал в печи после охлаждения и окисления утилизируется в тетраоксид марганца.

Батарейки с литием сначала полностью разряжают, затем отбирают вручную. Далее они измельчаются, проходят еще несколько этапов переработки, в результате которых добываются растворы солей лития, нержавеющая сталь и никель металлический.

На данный момент в реестр утилизаторов, созданный в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), входит один переработчик батареек — ООО «НЭК». Для исполнения нормативов РОП компании могут обращаться только к тем утилизаторам, который вошли в реестр.

Найти пункты приема или боксы для батареек можно на карте «Уберу» через сайт или скачав приложение по ссылкам: App Store, Google Play, Rustore.