РЭО: медотходы класса А отнесут к ТКО

Транспортированием медицинских отходов класса А займутся региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). К таким отходам, в том числе, относятся канцелярские принадлежности, упаковка, мебель. О данных изменениях говорится в законопроекте о регулировании сферы обращения с медицинскими отходами, в подготовке которого принимал участие Российский экологический оператор.

«Медицинские отходы делятся на пять классов по уровню эпидемиологической опасности — А, Б, В, Г и Д. Класс А занимает 80% в общем объеме медотходов и попадает в поток ТКО, так как это безопасные отходы, например, халаты, бахилы и маски, перчатки, мебель, постельные принадлежности, канцелярия. Совместно с различными ведомствами, при участии специалистов Российского экологического оператора подготовлен законопроект для урегулирования сферы обращения с такими отходами. Предлагается медотходы класса А передавать с 1 июля 2025 года региональным операторам как ТКО (это примерно 2 млн тонн). В проекте также говорится о требованиях к утилизации и учету медотходов», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Отходы классов Б и В являются эпидемиологически опасными, например, это загрязненные кровью и биологическими выделениями инструменты, отходы лабораторий и так далее. Такие отходы должны проходить обеззараживание, обезвреживание и после этого попадать в систему регулирования обращения с отходами производства и потребления.

Отходы класса Г токсикологически опасны. К таким отходам относятся ртутьсодержащие предметы, отходы фармацевтических производств, отходы от эксплуатации оборудования. Правительство РФ определит перечень медотходов класса Г, которые после обезвреживания и паспортизации, будут передаваться федеральному оператору по обращению с отходами I–II классов опасности, в отношении остальных отходов будут действовать общие правила.

Отходы класса Д представляют собой радиоактивные отходы и будут передаваться национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами. Дальнейшее обращение с ними будет осуществляться в соответствии с законодательством о радиоактивных отходах.

В законопроекте говорится, что Правительство РФ установит требования к порядку оказания услуг по транспортированию и обезвреживанию медотходов, а также к оборудованию, на котором будет осуществляться такая деятельность. Детальные требования к процессу обеззараживания медотходов будут уточняться в СанПиНах. Роспотребнадзор будет вести учет в области обращения с медицинскими отходами, а перечень организаций, осуществляющих обеззараживание, обезвреживание и транспортирование медицинских отходов, будет размещен на сайтах уполномоченных органов в субъектах Российской Федерации.

«Роль СанПиН еще усилится — в них, в частности, будут устанавливаться все требования в части обеззараживания, полагаю, там же появятся и другие положения по регулированию обращения с медицинскими отходами, т. е. Роспотребнадзор определенно останется ключевым ведомством, регулирующим вопросы обращения с медицинскими отходами», — отметил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Законопроект в ближайшее время будет вынесен на пленарное заседание в Госдуме, после чего планируется его принятие.