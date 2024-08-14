РЭО: конкурс на обучение в сфере экологии в Плехановском университете достиг 10 человек на место

Конкурс в рамках бюджетного набора на программу «Экология и экономика природопользования» в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова составил практически 10 человек на место. Набор на программу открыла Базовая кафедра Российского экологического оператора при Плехановском университете.

«Все более актуальными становятся программы в сфере экологии и экономики, управления и ESG. Программа „Экология и экономика природопользования“ нацелена на подготовку экологов-аналитиков, экологов-инженеров и экоаудиторов. Профессии востребованы, так как многие предприятия и компании стали задумываться о „зеленом“ бизнесе. Конкурс в рамках бюджетного набора на новую программу РЭО в Плехановке составил практически 10 человек на место, что подтверждает интерес к новым специальностям», — сообщил генеральный директор РЭО.

Для эффективного перехода к новым стандартам работы предприятиям следует учитывать ESG-факторы, которые включают в себя нацеленность на защиту окружающей среды и экологии, общества, совершенствование системы управления. В Университете также реализуется магистерская программа «ESG-трансформация предприятий». Она позволяет расширить компетенции в области перехода компаний на новые экологические и экономические требования работы.

«Новые задачи требуют актуальных решений и направление ESG не исключение. ESG-трансформация в России имеет свою специфику и особенности, которые меняются с каждым годом, их необходимо учитывать всем компаниям в современных реалиях рынка. Подготовка кадров, специализирующихся на ESG-трансформации бизнеса, является важной задачей, которая стоит перед нашим Университетом», —отметила директор Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии» Валентина Дианова.

Для поступления на магистерскую программу «ESG-трансформация предприятий» до 9 сентября необходимо подать документы и пройти вступительные испытания в дистанционном формате. Обучение проходит очно в течение двух лет в вечернее время. Выпускникам выдается диплом магистра по направлению «Экология и природопользование» Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

Узнать больше об особенностях поступления и обучения в Университете можно в Приемной комиссии: +7 (495) 800-12-00 (16-29, 21-18), GotoWish@rea.ru