РЭО: комплекс по сортировке отходов мощностью 180 тысяч тонн в год ввели в Мордовии

В Республике Мордовия завершено строительство комплекса по сортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 180 тысяч тонн в год.

«Запуск современных объектов сортировки — это ключевой элемент реформы отрасли и перехода к экономике замкнутого цикла. Такие комплексы позволяют значительно сократить объем захоронения отходов и увеличить долю вторичных ресурсов, возвращаемых в хозяйственный оборот. Российский экологический оператор последовательно поддерживает регионы в реализации инфраструктурных проектов», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Объект создан в рамках концессионного соглашения, заказчиком выступил концессионер ООО «Мордовский экологический оператор». Проект реализован с привлечением федеральной поддержки — на его создание направлена субсидия из федерального бюджета в размере 1,2 млрд рублей.