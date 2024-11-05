РЭО: комплекс по обработке отходов на 180 тысяч тонн построят в Мордовии до конца года

Объект «Межмуниципальный комплекс по обработке отходов» мощностью 180 тысяч тонн в год будет введен в ближайшее время в Мордовии. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Мордовия Артем Здунов в ходе рабочей встречи 5 ноября обсудили ход строительства объекта, а также детали других проектов по созданию инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.

«Строительство комплекса по обработке отходов мощностью 180 тысяч тонн началось в Лямбирском районе Мордовии в августе 2023 года. До конца текущего месяца завершится поставка всего необходимого оборудования на объект, сама стройка находится в завершающей стадии. Помимо хода строительства данного объекта на встрече с главой Мордовии мы обсудили финансирование других инфраструктурных проектов, которые позволят региону достичь показателей нацпроекта „Экология“, а также внести вклад в формирование экономики замкнутого цикла в стране», — отметил Денис Буцаев.

На встрече обсуждался вопрос финансирования объектов утилизации и захоронения ТКО в Лямбирском районе и мусоросортировочного комплекса (МСК) в Краснослободском районе.

«В Мордовии мы системно ведем работу по обращению с твердыми коммунальными отходами: за счет раздельного сбора мусора снижаем объемы ТКО, которые идут на полигоны, полностью обновили контейнерный парк, рекультивируем свалки. Ведем работу с подрастающим поколением — в школах проводим уроки экологического просвещения. Мордовия одна из первых начала внедрять новую систему обращения с отходами, и сейчас мы активно работаем над созданием крупного инновационного мусоросортировочного комплекса и других объектов утилизации и захоронения ТКО», — сказал Артем Здунов.

Мощность линии компостирования на полигоне, мощность которого составит 120 тысяч тонн в год, составит 63 тысячи тонн в год. Стоимость всего проекта оценивается в 2,39 млрд рублей.

Мусоросортировочный комплекс сможет обрабатывать 30 тысяч тонн в год. Стоимость объекта составляет около 750 млн рублей.

Проектно-сметная документация разработана по обоим проектам. Финансирование по ним может быть осуществлено за счет средств облигационного займа РЭО.