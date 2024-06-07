РЭО, Ямал и Совкомбанк подписали соглашение для финансирования трех мусоросортировочных комплексов в регионе

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Михаил Автухов подписали трехстороннее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В рамках соглашения о совместном финансировании в регионе будут построены три мусоросортировочных комплекса на 203 тысячи тонн.

«Суммарная мощность по обработке объектов, которые будут построены на Ямале, составит 203 тысячи тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Проекты реализуются в соответствии с ранее заключенными концессионными соглашениями. Финансирование проектам предоставит Совкомбанк через приобретение облигаций РЭО. Реализация проектов позволит достичь всех показателей национального проекта „Экология“ в регионе», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Три автоматизированных мусоросортировочных комплекса будут построены в городах Салехард, Муравленко и Новый Уренгой. Также в рамках проектов будут построены участки компостирования органической фракции отходов.

«Обеспечить к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов — задача, которую ставит глава государства. Для нашего отдаленного северного региона это вызов. Механизм концессии с льготным финансированием для возведения мусоросортировочных комплексов на Ямале позволит существенно улучшить работу по обращению с коммунальными отходами», — отметил Дмитрий Артюхов.

Заместитель председателя правления-руководитель корпоративно инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов отметил важность зелёной повестки и поддержания проектов в сфере ТКО.

«Мы рады стать участником этого соглашения поскольку зеленая повестка, региональные проекты в сферах ТКО, ЖКХ и городского развития находятся в зоне нашего особого внимания. Та огромная работа, которую проводит РЭО по созданию в России системы обращения с отходами вызывает огромное уважение. Уверен, что наше успешное сотрудничество получит развитие и в других регионах России», — сообщил Михаил Автухов.

РЭО является экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.