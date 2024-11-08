РЭО: иностранное пиво и энергетики должны будут сменить упаковку с 2025 года

Отечественные производители энергетиков, лимонадов, а также зарубежные поставщики пива и оливкового масла должны будут заменить упаковку на более экологичную с 1 сентября 2025 года. Часть такой продукции выпускается в неперерабатываемой упаковке, которая попала под запрет с 2025 года.

«Со следующего года в России нельзя будет прозводить цветные, многослойные бутылки из ПЭТ и с этикеткой ПВХ. Утилизировать такие отходы невозможно либо затруднительно. Нетрадиционные цвета применяются исключительно ради маркетинговых целей, в основном их можно увидеть на лимонадах и энергетиках. Многослойная ПЭТ-тара выглядит, как прозрачная, но не перерабатывается. Утилизатору крайне сложно ее отобрать из партии отходов прозрачных ПЭТ-бутылок. Ее иногда используют зарубежные производители пива и оливкового масла. Таким образом, российские производители энергетиков, лимонадов, а также зарубежные поставщики пива и оливкового масла должны будут отказаться с 2025 года от неэкологичной упаковки», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Бутылки традиционных цветов под запрет не попали — это полупрозрачные голубые, например, для воды, зеленые — для минералки и лимонадов, коричневые — для пива, непрозрачные белые, как правило, — для молочной продукции. Эти цвета позволяют обеспечить необходимые барьерные свойства. Такие бутылки, а также прозрачные могут быть собраны и переработаны в отличие от тех, которые попали под запрет.

«Запрещены бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) для пищевой промышленности всех цветов, кроме прозрачных, голубых, зеленых, коричневых, белых. Упаковка из ПЭТ с нанесением на нее этикетки из поливинилхлорида (ПВХ) тоже в списке. Этикетку ПВХ используют на любой упаковке, так как она более дешевая, но она затрудняет переработку ПЭТ-тары. На смену должны прийти этикетки из других материалов, которые не создадут препятствий в процессе переработки», — добавил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Запрет не распространяется на термоусадочную пленку из ПВХ на пластиковых бутылках. Она часто используется производителями йогуртов. Вопрос ее запрета будет рассмотрен позже, что позволит производителям такой упаковки подобрать альтернативные материалы.

Перечень товаров, производство и использование которых не допускаются в связи с тем, что их отходы не подлежат обработке и утилизации либо это затруднительно, утвержден Распоряжением № 2827-р от 14 октября 2024 года. Распоряжение вступит в силу с 1 сентября 2025 года.