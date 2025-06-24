РЭО: инфраструктура по обработке 478 тысяч тонн ТКО появится в Приморском крае

Приморский край согласовал финансовые модели шести проектов по ускоренному созданию объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) общей мощностью обработки 478 тысяч тонн в год. Регион вошел в число субъектов РФ, где будут заключены концессионные соглашения без конкурсных процедур.

«Российский экологический оператор разработал финансово-экономические модели шести объектов обращения с ТКО в Приморской крае. Регион согласовал их 29 мая 2025 года. Работа проделана в рамках распоряжения Правительства РФ от 20 марта 2025 № 649-р», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

Регион планирует строительство таких объектов, как КПО Кавалеровский технологический кластер (37 тысяч тонн), МСК Яковлевский (28 тысяч тонн), КПО Промышленный технологический кластер (72 тысячи тонн), МСК Спасский (21 тысяча тонн), МСК Холмистая (220 тысяч тонн), КПО Уссурийский (100 тысяч тонн).

Распоряжение № 649-р направлено на ускорение создания новых объектов по обращению с ТКО. В 19 субъектах будут созданы мощности по обработке 5 млн тонн ТКО в год, утилизации — 2,3 млн тонн, размещению — 3,5 млн тонн. Эти меры позволят достичь целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и выполнить задачи, определенные в Указе Президента России о национальных целях развития до 2030 года.