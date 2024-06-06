РЭО и ВСК договорились о страховании концессий в сфере ТКО

«В отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) механизм государственно-частного партнерства в виде концессионных соглашений показал свою востребованность и эффективность. Регионы регулярно заключают концессии для создания новых объектов ТКО. Соглашение, заключенное со Страховым Домом ВСК, позволит снизить риски, возникающие при реализации заключенных концессионных соглашений», — сообщил Денис Буцаев.

«Применение передовых страховых практик в сегменте переработки отходов может стать одной из форм гарантий при строительстве в рамках концессионных соглашений, а также оказать позитивное влияние на страховой рынок в целом за счет появления новых специализированных продуктов. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным и поможет привнести достойный вклад в развитие экологических инициатив», — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Соглашение между РЭО и ВСК заключено с целью стимулирования использования инструментов страхования при создании объектов обращения с ТКО, в том числе страхования ответственности концессионеров по исполнению концессионных соглашений, а также развития проектов в сфере страхования.