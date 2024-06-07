РЭО и «ВэйстТэк» договорились стать соорганизаторами выставки в сфере обращения с отходами

Соглашение об этом подписали генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и управляющий директор ООО «ЭкспоВижнРус» Анна Дычева-Смирнова 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«РЭО имеет большой опыт сотрудничества с „ВэйстТэк“, которая зарекомендовала себя как главная выставка в сфере обращения с отходами. Соглашением мы укрепили наше взаимодействие, планируем совместно формировать деловую часть программы мероприятия. В частности на базе выставки проведем треки Российского экологического форума (РЭФ), который ежегодно организовывает РЭО», — сообщил Денис Буцаев.

На базе Международной выставки технологий и оборудования для обращения с отходами «ВэйстТэк-2024/WasteTech- 2024» РЭО и компания «ЭкспоВижнРус» организуют деловое мероприятие федерального значения.

РЭО будет участвовать в формировании повестки и архитектуры делового форума, в том числе пленарных заседаний, проходящих в рамках выставки «ВэйстТэк».

Также соглашением РЭО присваивается статус соорганизатора выставки «ВэйстТэк».