РЭО и ВЭБ.РФ обсудили дополнительные инструменты финансирования проектов в сфере ТКО

Фото: РЭО

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и первый заместитель председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» Александр Браверман рассмотрели возможность применения дополнительных совместных инструментов финансирования проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Рабочая встреча прошла 7 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Одной из задач РЭО как института развития является стимулирование привлечения частных инвестиций в отрасль обращения с отходами, в частности в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП). Для проектов ТКО, реализуемых в том числе с использованием государственной поддержки в рамках постановлений Правительства РФ № 1222, № 906 и № 459, рассматривается возможность совмещения финансовых инструментов ВЭБ. РФ, РЭО и Минприроды России», — сообщил Денис Буцаев.

В качестве альтернативного сценария взаимодействия рассматривается возможность выкупа ВЭБ.РФ облигаций РЭО с субсидируемой ставкой купона в целях дальнейшего предоставления РЭО льготных займов проектным компаниям.

Государственная корпорация ВЭБ.РФ выразила готовность оказать долгосрочную поддержку проектам развития городской экономики по фиксированной ставке ниже рынка на длительный период.

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