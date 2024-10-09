РЭО и «Убиратор» подписали соглашение о сотрудничестве

Российский экологический оператор заключил соглашение с обществом с ограниченной ответственностью «Убиратор» 8 октября на полях Российского экологического форума (РЭФ).

«Компании по сбору и вывозу вторичных ресурсов для последующей переработки играют важную роль в системе обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными. Помимо снижения объема отходов, которые направляются на полигоны, они делают большой вклад в формирование экономики замкнутого цикла. Соглашение, подписанное с компанией „Убиратор“, позволит расширить наше сотрудничество в области устойчивого развития и популяризации принципов экологичного бизнеса», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках сотрудничества стороны намерены обмениваться информацией по актуальным вопросам обращения со вторичными ресурсами, проводить совместные мероприятия и при необходимости создавать совместные рабочие группы.

«Данное соглашение является важным фундаментом для плодотворной совместной работы в развитии сбора, обработки и утилизации вторичных ресурсов, а также цифровизации отрасли», — подчеркнул генеральный директор ООО «Убиратор» Никита Никишкин.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора.