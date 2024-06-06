РЭО и Тульская область договорились о реализации инвестпроектов в сфере ТКО

Российский экологический оператор и правительство Тульской области договорились о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Соглашение 6 июня подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор РЭО Денис Буцаев и временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

«На полях ПМЭФ РЭО подписано соглашение о сотрудничестве для развития инфраструктуры утилизации отходов, вторичных материальных ресурсов и вторичного сырья на территории Тульской области. Отмечу, что регион является лидером в стране по объемам и срокам создания мощностей и готов досрочно прийти к выполнению показателей 2030 года. Говоря о сегодняшнем соглашении, отдельное внимание уделяется иным видам отходов. Это позволит в рамках экономики замкнутого цикла создать целый кластер перерабатывающих предприятий, которые будут получать вторсырье для производства новых видов продукции», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Соглашение подразумевает сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов по накоплению, обработке и утилизации отходов, а также созданию и реконструкции предприятий, производящих продукцию с применением вторичного сырья.

«Российский экологический оператор» вносит серьезный вклад в совершенствование системы обращения с ТКО в Тульской области и создание новых объектов, отвечающих всем требованиям в сфере охраны окружающей среды. Сегодняшнее соглашение позволит укрепить и расширить наше сотрудничество в рамках внедрения экономики замкнутого цикла в сфере обращения с отходами. Правительство Тульской области продолжит конструктивно взаимодействовать с «Российским экологическим оператором», — сказал Дмитрий Миляев.

На встрече стороны обсудили детали инвестиционного проекта по созданию комплексного объекта обращения с ТКО в Узловском районе Тульской области, проведение в июле 2024 года отраслевого мероприятия в регионе и ввод в эксплуатацию комплекса переработки отходов в Туле.