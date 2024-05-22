РЭО и ЦПИ Минпросвещения России подписали соглашение о сотрудничестве

Об этом Российский экологический оператор и федеральное государственное автономное учреждение «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации» (ЦПИ) договорились в рамках соглашения о сотрудничестве. Соглашение 22 мая подписали гендиректор РЭО Денис Буцаев и и.о гендиректора ФГАУ «ЦПИ» Светлана Кутукова в присутствии главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Соглашение предусматривает совместную деятельность по экопросвещению детей и молодежи в сфере защиты окружающей среды и обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Экопросвещение важно тем, что задача, поставленная президентом и правительством по достижению целевых показателей в рамках реформы обращения с ТКО, не может быть достигнута только путем строительства заводов. Если мы не изменим поведенческую культуру, то, к сожалению, такую задачу выполнить не сможем. Поэтому задача делится на две части. Первая — это построить заводы, где мы будем сортировать и утилизировать, а вторая, не менее глобальная часть, — это изменить поведенческую культуру, в первую очередь, бережного отношения к окружающей среде. Но естественно, в работе с отходами, то есть раздельный сбор, продление срока службы вещам, которые могут еще использоваться, и многие другие направления. В этой связи рассчитываем, что наше сотрудничество позволит на самую активную часть нашего гражданского сообщества оказать благостное влияние», — отметил Денис Буцаев.

К подписанию соглашения РЭО разработал план совместной деятельности с ЦПИ. В первую очередь он будет включать в себя работу с педагогами. Для педагогического состава впервые проведут олимпиаду по экологии «Чемпионы по призванию». При разработке заданий для очного тура ЦПИ будет использовать материалы, подготовленные РЭО.

РЭО и ЦПИ создадут программы повышения квалификации и образовательный контент для педагогов школ и организаций дополнительного образования детей по формированию экологической грамотности. Кроме того, в рамках Года семьи ЦПИ займется созданием аудиоподкастов для родителей по формированию экологического образования у школьников.

В рамках соглашения РЭО передаст ЦПИ социальные ролики на тему раздельного сбора и переработки отходов, а также уроки «Зеленой школы», которые входят в большой медийный банк видеоуроков РЭО. ЦПИ займется распространением материалов в российских школах.

«РЭО разработал множество экопросветительских программ, которыми могут воспользоваться все желающие. Сотрудничество с ЦПИ позволит расширить аудиторию наших экопросветительских проектов, а значит, популяризировать экопривычки, раздельный сбор, принципы экономики замкнутого цикла среди молодых граждан России, для которых важно сохранить экологию нашей страны», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

На встрече стороны обсудили детали проведения Экологической олимпиады педагогических работников, в которой должны будут использовать уроки «Зеленой школы», программы по просвещению детей и молодежи в области обращения с отходами, осознанного потребления.

«Для нас важно развивать просветительские проекты в сфере экологического просвещения и образования. Бережное отношение к природе необходимо для гармоничного существования планеты, и важно активно знакомить ребят с этими вопросами уже со школьной скамьи. Сегодня мы готовим новые единые государственные учебники. Такие учебники будут созданы и по биологии, где представлены вопросы экологии. Приглашаем коллег из Российского экологического оператора к участию в их разработке», — сказал Сергей Кравцов.

Исполняющая обязанности генерального директора ЦПИ Светлана Кутукова обратила внимание, что в современном мире популяризация бережного отношения к природе имеет большое значение, и сотрудничество с Российским экологическим оператором позволит усилить работу в этом направлении.

«Экологическое просвещение — ключ к устойчивому будущему. Важно прививать подрастающему поколению основы экологической культуры, рассказывать о том, как сделать заботу об окружающей среде неотъемлемой частью жизни», — добавила она.