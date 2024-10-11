РЭО и «Цинкум» договорились о взаимодействии в ходе реализации проекта по переработке отходов во вторсырье для цинка

Российский экологический оператор и компания «Цинкум» подписали соглашение о сотрудничестве в ходе реализации проекта по производству вельц-оксида цинка из вторичных ресурсов, строительство которого идет в Курской области. Подписание состоялось 8 октября на полях Российского экологического форума (РЭФ).

«Соглашение с компанией „Цинкум“ подписано в рамках реализации отраслевой программы „Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве“, которая была утверждена правительством РФ в 2022 году. Обсудили ход реализации пилотного проекта программы — строительство завода по производству вельц-оксида цинка из цинксодержащих отходов промышленности — и перспективы развития этого направления, совместные мероприятия, ориентированные на увеличение доли утилизации отходов производства и потребления. Наше сотрудничество будет способствовать скорейшему переходу к экономике замкнутого цикла в части применения отходов в промышленности», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На заводе будет использоваться такие вторичные ресурсы, как пыль газоочисток электросталеплавильного производства, отходы производства извести и кокса, другие промышленные отходы, образовавшиеся на территории субъектов Российской Федерации.

«В России ежегодно образуется свыше 300 тысяч тонн пыли газоочистки в результате электрометаллургического производства стали, и большая часть этой пыли направляется на полигоны для захоронения. Мы считаем, что отходам не место на полигонах: их необходимо перерабатывать, извлекать из них ценные компоненты, которые можно возвращать в новый цикл производства. На нашем заводе из вторичных ресурсов мы будем получать ценные вельц-оксид цинка и железосодержащий клинкер. Данные продукты из-за своего высокого качества будут востребованы в цветной и черной металлургии. Таким образом, переработка вторичных ресурсов позволит сократить использование первичных ресурсов из руды и сделать российскую черную металлургию практически безотходной», — добавил генеральный директор компании «Цинкум» Павел Митрофанов.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора.