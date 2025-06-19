РЭО и «Сибстекло» расширили сотрудничество в сфере обращения с стекольными отходами

Генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова и генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В России ежегодно образуется около пяти миллионов тонн отходов стекла, из которых перерабатывается лишь малая часть. Основная причина — нехватка современных перерабатывающих мощностей и отсутствие эффективной системы раздельного сбора, — отметила Ирина Тарасова. — В этом контексте „Сибстекло“, следуя принципам экономики замкнутого цикла, вносит значительный вклад в экологическую безопасность страны, активно развивая инфраструктуру для переработки стекла и оптимизируя его транспортировку даже из отдаленных регионов».

Антон Мор подчеркнул, что плодотворное сотрудничество с РЭО позволило компании создать эффективную систему управления отходами. Введен в эксплуатацию технологический комплекс. Его мощность составляет 132 тысячи тонн вторичного сырья ежегодно.

Компания «Сибстекло» — резидент экопромышленного парка в Новосибирской области. Она нацелена на существенное расширение своих перерабатывающих мощностей. Планируется увеличить долю использования стеклобоя до 60–80% и нарастить объемы производства до одного миллиарда единиц продукции в год.

«Мы апробировали алгоритмы обращения с вторичным стеклом, определили задачи, которые необходимо выполнить, чтобы ускорить формирование стабильных потоков стеклоотходов. В их числе — субсидирование транспортировки ТКО из отдаленных регионов к месту утилизации, организация накопительных площадок в муниципалитетах, развитие мусоросортировки. Подписание соглашения знаменует новый этап взаимодействия предприятия с ППК РЭО: рассчитываем, что наш опыт будет использован для поиска и масштабирования комплексных решений, связанных с этим вопросом, причем не только в стекольной отрасли», — сказал Антон Мор.

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) — крупнейший утилизатор стекольных отходов, имеет официальный статус «Партнер национальных проектов России».