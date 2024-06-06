РЭО и шинный кластер «Кордиант» будут совместно развивать систему утилизации шин в России

«Ежегодно около 1 миллиона тонн автопокрышек в России становятся отходами. В год утилизируется порядка 400 — 500 тысяч тонн, что составляет до 50% от шинных отходов, следует из данных участников рынка. Для развития новых направлений необходимо модернизировать законодательство, создать механизмы для вовлечения вторичных ресурсов в хозяйственный оборот, а также реализовывать проекты, которые направлены на формирование культуры рационального обращения с вторичными материальными ресурсами. Уверен, что сотрудничество с шинным кластером „Кордиант“ будет этому способствовать», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

«Сотрудничество с ППК „Российский экологический оператор“ позволит шинному кластеру „Кордиант“ реализовать проекты по современной утилизации отработанных шин, дав новую жизнь этому перспективному вторичному ресурсу. Вторичное сырье, получаемое из отходов шин, уже сегодня востребовано рынком и представляет ценность при производстве таких товаров, как резиновая плитка, покрытия детских и спортивных площадок, мягкая кровля. А в мировой практике резиновая крошка также активно используется в дорожном строительстве. Шинный кластер „Кордиант“ поддерживает переход на экономику замкнутого цикла и стремится активнее вовлекать в нее продукцию вторичной переработки изношенных шин», — заявил генеральный директор АО «Кордиант» Вадим Володин.

Шинный кластер «Кордиант» объединяет четыре производственные площадки, в том числе предприятия, выкупленные у иностранных собственников. Компания оценивается РЭО как добросовестный участник системы расширенной ответственности производителей (РОП).