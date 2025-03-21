РЭО и Самарская область разработали дорожную карту по организации обращения с ТКО

Российский экологический оператор и власти Самарской области разработали план по нормализации ситуации с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории региона.

План предусматривает пересмотр операционной деятельности регионального оператора АО «Экология», в том числе создание отдела контроля качества и реформирование отдела логистики.

«Для стабилизации ситуации с вывозом отходов в Самарской области РЭО совместно с руководством региона разработал дорожную карту. В первую очередь важно настроить логистику, диспетчеризацию и контроль за работой подрядных организаций. Для этого будет сформирована новая структура регионального оператора, появятся производственные подразделения и транспортные отделы. Также с учетом удаленности от центрального офиса АО „Экология“ будут рассмотрены варианты создания обособленных подразделений и ремонтно-обслуживающих мастерских. Мы увидим, что работа регоператора стала качественнее, когда количество жалоб на вывоз ТКО значительно сократится», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Формирование производственной структуры АО «Экология» включает реформирование логистического отдела, что позволит выстраивать оптимальные маршруты для всех подрядчиков, актуализировать их, контролировать работу мусоровозов на линии.

Специалисты отдела контроля качества будут следить за работой мусоровозов подрядных организаций и регионального оператора, а именно качеством сбора ТКО из контейнеров и последующую уборку территории погрузки.

В регоператоре также сформириуют подразделение, в котором будут работать специалисты ремонтно-механической мастерской и выездные бригады. Также будет организован отдел, ответственный за ремонт и обслуживание контейнеров, а также за выполнение иных ремонтно-строительных работ.

План также включает оперативную отработку обращений, поступающих в сервис «РЭО Радар» и на другие информационные порталы в целях направления в места с некачественным вывозом дополнительных бригад по уборке ТКО с фиксацией результатов работы с помощью подтверждающих фотоматериалов.

Совещание с участием главы РЭО, главы Минприроды РФ и руководства Самары состоялось в феврале 2025 года. Было подписано соглашение, в рамках которого РЭО войдет в уставной капитал АО «Экология» с долей 49% и поможет выстроить эффективную работу регоператора.