РЭО и «Росатом Сервис» займутся созданием сети биогазовых электростанций

Российский экологический оператор и АО «Росатом Сервис» объединят усилия, чтобы реализовать проекты по строительству биогазовых электростанций. Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова и генеральный директор АО «Росатом Сервис» Евгений Сальков на Петербургском международном экономическом форуме.

Соглашение было заключено в присутствии заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева и первого заместителя генерального директора — директора Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилла Комарова.

«Биогазовые реакторы — один из важных элементов в переработке органических отходов. Они создают биогаз, который затем превращается в электроэнергию, а осадок можно использовать как органические удобрения, — отметила Ирина Тарасова. — Это решение позволяет одновременно сокращать объем отходов на полигонах и развивать в России возобновляемую энергетику. Заключенное соглашение позволит объединить усилия по развитию таких технологий».

В рамках соглашения будут обсуждать возможность поддержки и строительства биогазовых электростанций с использованием льготного финансирования от РЭО.

«Проекты строительства биогазовых реакторов, которые реализует Росатом — это яркий пример, когда экологически чистое будущее для человека становится возможным благодаря современным технологиям, — сказал Евгений Сальков. — Это и создание инфраструктуры экономики замкнутого цикла, и развитие национального проекта биоэкономики, целью которых является повышение конкурентоспособности нашей страны и создание комфортных условий жизни для наших граждан».

С 2022 года компания «Росатом Сервис» активно развивает направление возобновляемой энергетики — малую гидроэнергетику и биогазовые реакторы.