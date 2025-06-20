РЭО и Рязанская область договорились о развитии отрасли обращения с отходами

Российский экологический оператор и правительство Рязанской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Документ закрепили на полях Петербургского международного экономического форума генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова и губернатор региона Павел Малков.

Соглашение направлено на реализацию задач федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и предусматривает совместную работу по модернизации системы обращения с отходами и расширению перерабатывающих мощностей.

«Сегодня регионы играют ключевую роль в построении современной системы обращения с отходами. Мы видим, что Рязанская область демонстрирует готовность двигаться в сторону экономики замкнутого цикла, и готовы оказать всю необходимую методологическую, организационную и финансовую поддержку», — сказала Ирина Тарасова.

Стороны намерены сотрудничать по целому ряду направлений: от создания современной инфраструктуры и привлечения инвестиций до разработки механизмов господдержки и внедрения современных решений в организацию сбора, транспортировки и переработки отходов на территории региона.

Проектное взаимодействие будет охватывать как текущие задачи, так и долгосрочные цели по формированию устойчивой модели обращения с отходами, соответствующей принципам экономики замкнутого цикла.