РЭО и проект «Экоход» проведут второй вебинар для школьников

Вебинар «Диалог с экологом» состоится 29 мая в рамках Всероссийского образовательного проекта «Экоход». Российский экологический оператор и «Экоход» приглашают школьников со всей страны присоединиться к встрече с экспертами в области экологии.

«Участникам объяснят, почему экология важна не только как наука, но и как дело всей жизни, как сделать карьеру в экологии и какими вопросами занимаются современные специалисты. Лекторы поделятся историями, как они выбрали профессию эколога, какие задачи решают сейчас, и почему эта работа связана с наукой, технологиями, путешествиями и заботой о планете», — сообщил PR-директор ППК РЭО Дмитрий Бойко.

Ведущие вебинара — заслуженный эколог России, директор Горного института НИТУ МИСИС Александр Мясков и руководитель направления устойчивого развития компании «Синергетик» Любовь Вдовых. Эксперты расскажут о своем профессиональном пути, поделятся личными историями и ответят на вопросы школьников.

«Школьники поймут, как стать профессионалом в устойчивом развитии, с чего начинать путь в экологию и какие интересные события ждут тех, кто выберет эту специальность. Мероприятие пройдёт в форме живой беседы: выступающие расскажут о своём опыте и ответят на вопросы слушателей», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Вебинар начнется в 12:00 по московскому времени. Подключиться можно по ссылке. Чтобы получить именной сертификат участника, нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта «Экоход» и подать в личном кабинете заявку на участие в цикле эколого-просветительских вебинаров для школьников.