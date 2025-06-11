РЭО и Правительство Кабардино-Балкарской Республики обсудили развитие инфраструктуры обращения с отходами

Генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова и Первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Муаед Кунижев 11 июня провели рабочее совещание. Они обсудили, как в регионе реформируют систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

«На повестке — строительство новых предприятий в Кабардино-Балкарии. Они нужны региону для выполнения национальных экологических целей, для перехода к цикличной модели экономики. Для этого необходимо создавать мощности по сортировке, утилизации и безопасному размещению отходов, развивать систему раздельного сбора», — сообщила Ирина Тарасова.

На встрече обсудили привлечение в отрасль инвестиций, для этого можно заключать концессионные соглашения. Такой механизм позволяет в короткие сроки за счет частных средств запускать проекты с последующей господдержкой, включая финансирование со стороны РЭО.

Ирина Тарасова и Муаед Кунижев наметили конкретные шаги по синхронизации усилий региона и федерального центра. РЭО продолжит методологическое и консультационное сопровождение региона, а власти субъекта ускорят оформление документации и согласование параметров будущих объектов.