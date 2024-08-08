РЭО и Посольство Таиланда договорились о совместном развитии экологического добровольчества

Представители Российского экологического оператора провели ряд рабочих встреч с руководством Посольства Таиланда и представителями делегации Королевства Таиланд, на которых договорились о сотрудничестве в развитии экодобровольческой деятельности.

«РЭО поддерживает развитие отношений между Россией и Таиландом. Культурный обмен между нашими странами положительно сказывается на продвижении экологической повестки и налаживанию новых контактов в сфере экономики замкнутого цикла», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Представители РЭО приняли участие в тайском фестивале в Москве. Первый тайский фестиваль в Москве прошел 10 лет назад. В этом году его традиционно открыли Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Таиланд в Российской Федерации Сасиват Вонгсинсават и министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин. Делегация РЭО провела в рамках фестиваля рабочие встречи с руководством Посольства и представителями делегации Королевства Таиланд: главами тайских провинций, деловых объединений и государственных компаний.

Кроме того, состоялась встреча представителей РЭО с президентом тайской ассоциации экотуризма. Стороны обсудили развитие сотрудничества Российской Федерации и Королевства Таиланд в области обращения с отходами. Также представители РЭО выразили заинтересованность в реализации пилотного проекта по обращению с отходами в Королевстве Таиланд с применением российских технологий и оборудования.

Наконец, в рамках встречи стороны договорились о необходимости использования площадок крупнейших международных мероприятий для увеличения осознанности мирового сообщества в области устойчивого развития и обращения с отходами.