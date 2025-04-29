РЭО и Плехановка запустили первую программу профпереподготовки в отрасли ТКО

Российский экологический оператор и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова разработали программу профессиональной переподготовки. Это первая такая программа, разработанная в рамках деятельности Консорциума «Экономика замкнутого цикла».

«У нас есть задача — правильно организовать работу с отходами. Для этого нужны знающие специалисты. Поэтому мы создали учебный курс профпереподготовки, где учат всему необходимому: законам, технологиям и экономике отрасли. Программа будет полезна и регоператорам, и чиновникам на местах, так как дает знания, которые помогают лучше справляться с управлением одной из самых важных отраслей страны», — сообщила гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Слушатели курса научатся грамотно управлять всей цепочкой обращения с отходами — от сбора и сортировки до переработки. Студенты узнают, как строятся полигоны и экотехнопарки, как контролировать экологическую безопасность, рассчитывать плату за воздействие на природу и выстраивать тарифы, освоят работу с проектной документацией и нормативной базой. Также они научатся применять лучшие доступные технологии и внедрять подходы устойчивого развития и ESG. Обучение завершится серией профильных мастер-классов от экспертов отрасли.

«В эпоху глобальных экологических вызовов и перехода к устойчивому будущему РЭУ им. Г. В. Плеханова берет на себя роль лидера в подготовке специалистов, способных трансформировать систему обращения с отходами. Наша новая программа профессиональной переподготовки „Управление системой обращения с отходами и комплексами по переработке ТКО в условиях экономики замкнутого цикла“ — это синтез передовых знаний, практического опыта и инновационных технологий», — отметила и. о. директора Бизнес-школы маркетинга и предпринимательства РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Кулакова.

Слушателям, успешно освоившим учебную программу, выдадут диплом о профессиональной переподготовке РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Занятия по программе «Управление системой обращения с отходами и комплексами по переработке твердых коммунальных отходов в условиях экономики замкнутого цикла» начнутся в июне 2025 года и будут проходить по понедельникам, средам и пятницам с 16:00. Продолжительность обучения — четыре месяца. Записаться на курс можно по ссылке.