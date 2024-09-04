РЭО и Плехановка объявили набор на осенний цикл программ допобразования

Обучение на курсах повышения квалификации «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» и «Основы и принципы экономики замкнутого цикла», в создании которых участвовали эксперты Российского экологического оператора, стартует 30 сентября и 1 октября в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова. По окончании этих курсов слушатели получат соответствующие удостоверения.

«Для формирования экономики замкнутого цикла необходимо решить вопрос подготовки специалистов. Совместно с вузами РЭО разрабатывает образовательные программы, включая магистратуру и курсы повышения квалификации. Осенью в Плехановке стартует новый набор на две программы. Те, кто пройдут обучение, получат не только новые знания и навыки, но и внесут значимый вклад в развитие кадрового потенциала в сфере обращения с отходами», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Занятия будут проходить в дистанционном формате. Стоимость каждой программы на весь период обучения составляет тысячи рублей. Продолжительность курса «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» — 52 академических часа, а курса «Основы и принципы экономики замкнутого цикла» — 50 академических часов.

«После завершения каждого курса мы собираем обратную связь. По результатам предыдущих потоков стало ясно, что программы востребованы и эффективны для слушателей. Студенты рекомендуют их своим знакомым и друзьям», — подчеркнул PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

По всем интересующим вопросам можно обратиться к ответственным сотрудникам Плехановского университета.

Контакты:

— Филиппов Александр Вадимович ведущий специалист бизнес-школы маркетинга и предпринимательства: Filippov.AV@rea.ru, +7(495) 800-12-00 (доб. 1518).

— Иванов Андрей Анатольевич, директор бизнес-школы маркетинга и предпринимательства: Ivanov.AA@rea.ru, +7(495) 800-12-00 (доб. 2586).

— Дианова Валентина Юрьевна, директор Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии»: Dianova.VY@rea.ru, +7(495) 800-12-00 (доб. 2061).