РЭО и Пермский край заключили соглашение о запуске проектов ТКО на основе концессий

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось 6 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В Пермском крае планируется реализовать инвестиционные проекты по развитию инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В рамках договоренности с регионом мы рассматриваем возможность запускать проекты на основе концессионных соглашений, так как данный механизм хорошо себя зарекомендовал. Также соглашение подразумевает возможность финансирования проектов со стороны РЭО. Новые объекты ТКО приблизят регион к достижению показателей нацпроекта „Экология“», — сообщил Денис Буцаев.

Соглашение подразумевает сотрудничество в рамках реализации проектов по созданию и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, утилизация и захоронение ТКО на территории Пермского края.

Также планируется определить источники финансирования инвестиционных проектов, рассматривается возможность оказания проектам мер поддержки РЭО при условии соблюдения всех необходимых требований.