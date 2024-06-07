РЭО и Омская область договорились о реализации инвестпроектов в сфере ТКО

Российский экологический оператор и правительство Омской области договорились о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Соглашение 7 июня подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор РЭО Денис Буцаев и губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Необходимое условие для достижения национальных целей — это участие всех субъектов РФ в реформе отрасли обращения с отходами, также важно их участие в формировании экономики замкнутого цикла. РЭО закрепил взаимодействие с еще одним регионом, подписав соглашение с Омской областью на полях ПМЭФ. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество», — сообщил Денис Буцаев.

В рамках соглашения планируется реализовать инвестиционные проекты в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Омской области.

«Продолжим совместно работать над реализацией инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках президентского национального проекта „Экология“. Также получили поддержку для создания новых комплексов по переработке отходов в Омской области», — отметил Виталий Хоценко.

РЭО является экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.