РЭО и «Новосталь-М» договорились развивать переработку металлургической пыли

Российский экологический оператор и общество с ограниченной ответственностью «Новосталь-М» подписали соглашение о сотрудничестве в ходе реализации проекта по переработке пыли, образующейся при производстве металлов и их обработке. Договоренности закрепили на Петербургском международном экономическом форуме.

«Соглашение с „Новосталь-М“ стало шагом для достижения целей отраслевой программы „Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве“. Наша совместная работа направлена на увеличение доли утилизации металлургической пыли и других цинкосодержащих отходов на территории России, — сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Российский экологический оператор посодействует предприятию в поэтапном переходе к экономике замкнутого цикла».

Соглашение предусматривает создание пилотного проекта по переработке цинкосодержащих материалов и производству оксида цинка на предприятии «Экоцинк», которое входит в состав группы компаний «Новосталь-М». Финальной продукцией в рамках реализации проекта будет цинковый концентрат. Оксид цинка с высоким содержание цинка (до 80%) — вторичное сырье для изготовления металлического цинка и его соединений. РЭО будет проводить мониторинг пилотного проекта.

«Мы нацелены стать лидером в области „зеленой“ металлургии в России. Наши предприятия уже перерабатывают свыше 2,7 миллиона тонн металлического лома ежегодно. Постоянные инвестиции в новые проекты и технологическую модернизацию позволяют значительно снижать экологический след. Взаимодействие с РЭО открывает возможности для развития экономики замкнутого цикла в стране. Мы прилагаем все усилия, чтобы все наши промышленные площадки и завод „Экоцинк“ в частности были образцами эффективного обращения с отходами и примером экологической ответственности в металлургической отрасли», — подчеркнул председатель правления «Новосталь-М» Иван Демченко.

На сегодняшний день продукты газоочистки электросталеплавильного производства в виде цинкосодержащей пыли в России практически не перерабатываются. Большинство отечественных металлургических производств не могут утилизировать эту пыль, образовывая вредные отходы.