РЭО и Минприроды создадут рабочую группу с импортерами для улучшения системы РОП

Российский экологический оператор и Минприроды России договорились создать рабочую группу с участием импортеров. Решение приняли по итогам онлайн-совещания, где обсудили, как прошла отчетная кампания по расширенной ответственности производителей (РОП) с учетом новых правил для импорта.

Главная цель рабочей группы — устранить неоднозначное толкование законодательства и упростить подачу отчетности в государственную систему ЕФГИС УОИТ. В рамках рабочей группы планируется собрать предложения от компаний и выработать предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования.

«Обновленный механизм РОП направлен на повышение прозрачности всех процессов, связанных с утилизацией, и стимулирует производителей развивать инфраструктуру переработки отходов, необходимую для достижения экологических целей страны. В части импорта механизм РОП должен быть понятным и простым. Мы видим, что у бизнеса накопилось немало вопросов, и хотим наладить диалог. Рабочая группа как раз и станет площадкой, где будут обсуждаться проблемы и вырабатываться решения», — прокомментировал директор по развитию экономики замкнутого цикла РЭО Игорь Забралов.

Он подчеркнул, что экспериментальный период с новыми правилами для импорта завершится в сентябре. После этого совместно с Минприроды и Правительством России планируется утвердить конкретные направления по улучшению работу всего механизма РОП.

Рабочая группа будет открыта для предложений от участников рынка и станет важным шагом к упрощению и цифровизации отчетности по РОП.

Эксперимент в отношении импортеров стартовал 1 сентября 2024 года. Импортеры определенных товаров обязаны либо оплатить экологический сбор, либо предоставить банковскую гарантию и поручительство утилизатора — эти меры необходимы до ввода товаров (включая товары в упаковке) в обращение на российском рынке. Требование распространяется только на продукцию, ввозимую из стран, не входящих в Евразийский экономический союз.

В соответствии с обновленными правилами РОП все производители и импортеры должны отчитываться о выполнении нормативов утилизации отходов от товаров и упаковки. Отчетность о ввозимых товарах и упаковки в рамках эксперимента подается исключительно через федеральную государственную информационную систему учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ).

Федеральный закон № 451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об отходах производства и потребления“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» был принят 4 августа 2023 года и вступил в силу 1 января 2024 года. До 1 января 2027 года нормативы утилизации упаковки будут поэтапно расти: с 2025 года такая обязанность заработает в отношении 55% массы упаковки, с 2026 года — 75% ее массы, с 1 января 2027 года — 100%.