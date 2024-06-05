РЭО и Лига переработчиков макулатуры подписали соглашение о сотрудничестве

«РЭО имеет обширный опыт сотрудничества с Лигой переработчиков макулатуры, которая является одним из ярких примеров ответственного бизнеса, реализующего принципы экономики замкнутого цикла. Подписанное соглашение позволит расширить наше информационное взаимодействие по различным вопросам в сфере обращения с отходами и применения вторичного сырья в производстве», — сообщил Денис Буцаев.

Ассоциация принимала участие в совершенствовании системы расширенной ответственности производителей (РОП), обновлением которой занимался РЭО с начала реформы, а также в создании интерактивного образовательного проекта «Зеленый курс» и других просветительских проектов РЭО. «Лига» также неоднократно становилась партнером Всероссийской народной акции по сбору макулатуры «Миллион — Родине!», организатором которой выступал РЭО.

«Подписание соглашения о сотрудничестве знаменует собой новую главу нашего эффективного сотрудничества и взаимной поддержки. Предстоящий нам путь полон вызовов, но я уверен, что при взаимной поддержке мы преодолеем их и достигнем наших общих целей. Благодарю Дениса Петровича Буцаева лично и его команду за их поддержку и преданность своему делу. Вместе мы создали прочную законодательную, нормативную и информационную основу для реформы и вместе продолжим прокладывать путь к устойчивому будущему», — сказал Андрей Гурьянов.

РЭО является экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.