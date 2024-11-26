РЭО и Красноярский край утвердили дорожную карту для создания объектов обращения с ТКО

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Красноярского края Михаил Котюков провели 22 ноября рабочую встречу и обсудили детали инфраструктурных проектов. По итогам была утверждена дорожная карта по созданию объектов обращения с ТКО.

«Срок ввода всех объектов обозначен на конец 2027 года. Стоимость инфраструктурных проектов оценивается в 25 млрд рублей. РЭО окажет льготное финансирование через льготный займ. Концессионные соглашения на создание всех объектов будут заключены в первой половине следующего года. Новые объекты позволят региону достичь показателей нацпроекта „Экология“. При этом с учетом обширной территории регион при поддержке экспертов РЭО разработал наиболее оптимальный состав объектов со сбалансированной инвестиционной емкостью», — сообщил Денис Буцаев по итогам рабочего визита в Красноярский край.

Все инвестпроекты по созданию объектов в сфере обращения с ТКО на территории Красноярского края будут реализованы на основе концессионных соглашений. Согласно новой дорожной карте Проектирование объектов планируется окончить в течение 2025 года. Объекты будут введены в эксплуатацию в 2027 году.

Также планируется реконструкция полигона АО «Автоспецбаза». Она должна быть завершена до конца 2025 года. Проект будет реализован за счет средств региона.