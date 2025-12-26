РЭО и Косыгинский университет запустили второй набор на обучение экодизайнеров

Российский экологический оператор и Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина открывают второй набор на программу повышения квалификации «Экологический дизайн в индустрии моды: современные материалы и технологии». Она направлена на подготовку специалистов для экономики замкнутого цикла.

«Модная и текстильная индустрия требует большого количества различных ресурсов, поэтому без новых компетенций и системного экологического образования ее трансформация невозможна, — отметили в пресс-службе РЭО. — Совместно с Университетом Косыгина мы формируем программу с акцентом на практику. Она дает специалистам реальные инструменты для внедрения в производство и дизайн устойчивых решений, которые позволят уменьшать влияние индустрии на окружающую среду».

О запуске второго потока было объявлено по итогам заседания Консорциума РЭО «Экологическая трансформация модной индустрии: кадры, технологии, решения», которое прошло 19 декабря 2025 года на площадке Университета Косыгина. В ходе встречи представители вузов, бизнеса и экспертного сообщества обсудили итоги первого набора и дальнейшее развитие образовательных программ для устойчивой моды и текстильной промышленности.

РГУ имени А. Н. Косыгина является участником Консорциума «Экономика замкнутого цикла» с 2024 года и последовательно развивает направление дополнительного профессионального образования в сфере экодизайна, экологических технологий и ответственного производства. Первый набор программы подтвердил высокий интерес со стороны отрасли и востребованность практических знаний по устойчивым материалам и проектированию.

Второй поток программы рассчитан на специалистов текстильной и обувной промышленности, преподавателей профильных образовательных организаций, а также студентов старших курсов. В течение трех месяцев слушатели в онлайн-формате изучат современные подходы к экологическому дизайну, принципы выбора устойчивых материалов, методы создания долговечных изделий, а также технологии, обеспечивающие прозрачность цепочек поставок и социальную ответственность производства. Обучение включает теорию и практические задания, ориентированные на применение полученных знаний в реальных производственных условиях.

Старт трехмесячного обучения запланирован на 24 февраля 2026 года. Подробная информация о программе размещена на сайте дополнительного образования университета Косыгина.