РЭО и Ярославская область договорились о реализации инвестпроектов в сфере ТКО

Российский экологический оператор и правительство Ярославской области договорились о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Соглашение 7 июня подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор РЭО Денис Буцаев и губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Новые объекты, которые будут построены в рамках соглашения, позволят Ярославской области достичь показателей нацпроекта „Экология“ по снижению захоронения ТКО на полигонах в два раза и по обработке 100% ТКО. На полях ПМЭФ нами были достигнуты договоренности о реализации нового инвестиционного проекта, в рамках которого планируется создание двух объектов обработки ТКО в регионе», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Рассматривается создание мусоросортировочных комплексов в Ростовском и Рыбинском районах.

«Мы заинтересованы в создании на территории региона эффективной системы обращения с отходами производства и потребления. В соответствии с указом Президента Российской Федерации, в регионе реализуется проект „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“ нацпроекта „Экология“, который направлен на сокращение вдвое количества ТКО, отправляемых на полигоны, и полное прохождение всех ТКО через систему сортировки отходов. Новые инвестпроекты позволят создать дополнительные мощности для выполнения этих задач», — подчеркнул губернатор Михаил Евраев.

Необходимая инфраструктура должна появиться в регионе к 2030 году. Помимо этого в области уже работают пять мусоросортировочных комплексов, объем обработки ТКО на них составил более 60% с начала 2023 года.