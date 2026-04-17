РЭО и Финансовый университет продолжают набор на программу по инвестированию в отходы

В Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации совместно с Российским экологическим оператором продолжается набор на программу повышения квалификации «Практика ответственного инвестирования в управлении отходами».

Курс содержит лекции экспертов РЭО и компаний реального сектора, что обеспечит практическую ориентированность программы и более детальную подготовку кадров, способных эффективно применять ESG-принципы, внедрять лучшие российские и международные практики и обеспечивать экологическую ответственность бизнеса в сфере обращения с отходами

«Управление отходами и развитие ESG-подходов — одно из ключевых направлений формирования экономики замкнутого цикла. Совместная работа с вузами и бизнесом в рамках Консорциума РЭО позволяет готовить специалистов, востребованных в отрасли и способных внедрять современные практики устойчивого развития», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Программа состоит из двух модулей, рассчитана на 76 часов (38 часов теории и 38 часов практики) и предусмотрено для руководителей, а также специалистов, которые работают в сфере ESG, устойчивого развития и обращения с отходами. Подробная информация и запись на программу — на сайте.