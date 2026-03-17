РЭО и Финансовый университет научат всех желающих инвестировать в отходы

Эксперты Российского экологического оператора и Финансового университета при Правительстве РФ разработали программу повышения квалификации «Практика ответственного инвестирования в управлении отходами». Набор слушателей откроется в марте этого года.

Программа предназначена для руководителей и специалистов, заинтересованных в разработке стратегий и реализации проектов устойчивого развития в сфере обращения отходов. Также курс подойдет желающим лучше понять и разобраться в принципах устойчивого развития и формирования ESG-повестки.

Цель программы — подготовка кадров, способных эффективно применять ESG-принципы, внедрять лучшие российские и международные практики и обеспечивать экологическую ответственность бизнеса в сфере обращения с отходами.

Курс будет содержать лекции с привлечением экспертов РЭО и компаний реального сектора, что обеспечит практическую ориентированность программы.

«Управление отходами — это перспективное направление развития компаний. Специалисты в этой сфере востребованы на рынке труда. Финансовый университет, являясь активным участником Консорциума РЭО по экономике замкнутого цикла, уделяет большое внимание подготовке квалифицированных кадров для отрасли обращения с отходами», — сказали в пресс-службе компании.